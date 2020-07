Queres aprender a programar na escola? Está aí o Make Code

A ideia ganhou vida em Maio de 2018 e vai decorrer até Junho de 2021. O projecto Make Code foi lançado pela Fundação da Juventude, com o apoio do programa Portugal Inovação Social e da Microsoft, e quer incentivar a literacia digital de alunos e professores. O alvo são os estudantes dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos de escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) no Norte do país. Desde o lançamento, já 2200 alunos e 300 professores participaram no projecto.

O Make Code é já usado em mais de 100 países e tem por base jogos de computador para ensinar os jovens a programar. As ferramentas Micro:bit e Minecraft: Education Edition são oferecidas às escolas: a primeira é uma placa programável desenvolvida para projectos de robótica e programação, e a segunda é uma plataforma baseada no jogo Minecraft, com padrões e recursos desenhados para serem utilizados em sala de aula. Todo o processo de formação é também oferecido às escolas. Qualquer professor, mesmo sem experiência em programação, pode participar no projecto.

As inscrições são gratuitas, estão abertas até 31 de Julho e podem ser feitas com o preenchimento do formulário online ou através do envio de um email para a Fundação da Juventude ([email protected]).