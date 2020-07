Saltos de cães e de sapos e plantas ao vento: o movimento nos International Photography Awards

Entre saltos de cães e de sapos, danças e plantas ao vento, foram vários os movimentos congelados e eternizados com o clique de uma máquina fotográfica — e foi este o tema para a mais recente edição dos International Photography Awards (IPA).

A fotografia vencedora de 2020 é da autoria da canadiana Anne Mason-Hoerter e retrata cenouras-selvagens, depois de terem sido partidas, com cada pedaço a ser examinado separadamente. As imagens foram depois combinadas com outras criações da fotógrafa. A foto de Anne Mason-Hoerter, Wild Carrots, venceu também a categoria Artística.

O sapo voador de Chin Leong Teo venceu a categoria dedicada à Natureza, enquanto que Jacopo Maria Della Valle levou para a casa o prémio da categoria Pessoas, com o seu retrato dos agricultores de arroz na China.

Já a distinção na categoria de Fotografia de Rua foi para Benjamin Buckland, que capturou um ciclista no Ruanda. Youngkeun Sur ficou em primeiro lugar na categoria dedicada a Máquinas ou Tecnologia, com uma vista aérea de várias estradas.

