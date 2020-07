TGV em Portugal

Segundo parece, o programa elaborado por António Costa Silva para a recuperação da economia pós-covid propõe que seja construída uma linha férrea de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Estou em total desacordo. Temos que nos lembrar que uma linha TGV equivalente à que existe em Espanha ou França tem de ser construída de raiz e só pode ser utilizada pelo próprio TGV. Em princípio, não permite outro tráfego. Vale a pena tal despesa (custa três vezes mais que a via férrea normal) para uma distância de 300km?

A melhor solução pode ser encontrada no livro A Ferrovia em Portugal, da autoria de Francisco Furtado. Propõe o autor que se modernize a Linha do Norte de uma vez por todas, de modo a eliminar os estrangulamentos que há muitos anos impedem que o Alfa Pendular atinja a velocidade para que foi concebido e que pode chegar aos 250km/h. Mesmo que esta velocidade não seja atingida durante todo o percurso, é possível percorrer os 300km em menos de duas horas. Qual a necessidade de ter um TGV? Para poupar meia hora? A solução adoptada pela Alemanha é esta: excelentes comboios que circulam a elevada velocidade utilizando a rede ferroviária normal, melhorada onde necessário e onde circulam igualmente comboios de mercadorias.

José Simões, Oeiras

“O plano”

Foi apresentado ontem com pompa e circunstância, o plano estratégico para a próxima década, da autoria de António Costa Silva. Esperamos que não seja apenas mais um plano, igual a muitos outros apresentados nas últimas décadas, com progressos praticamente nulos. Nesta altura lembro-me de uma balada do saudoso Luiz Goes, que diz: “É preciso acreditar”! Acreditemos pois, que desta vez é que é.

José Rosa, Lisboa

Assistência financeira

O ano de 1986 ficou na história de Portugal e da Europa como o ano da adesão no nosso país à grande família europeia, ano a partir do qual Portugal passou a ter assento nas instituições europeias, tendo-lhe sido atribuído uma série de direitos, mas também deveres, desde logo cooperar em conjunto com as outras nações na resolução de problemas comuns. Com a adesão de Portugal, o nosso país apresentou candidaturas para usufruir de financiamentos a projectos de investimento, tendo recebido avultados valores dos cofres europeus que em termos estruturais contribuíram para modernizar o país mas sem a devida fiscalização das entidades europeias.

Determinados acontecimentos podem não ser benéficos para a economia, e no caso da covid-19, os países não estavam preparados para enfrentar a crise decorrente da mesma, tendo como consequência pedidos de assistência financeira que, sem a devida fiscalização, poderão não ter uma aplicação correcta, pelo que se torna pertinente a definição de prioridades.

Os casos de corrupção a que estamos mais do que habituados a ouvir falar, deveriam ser a razão mais do que suficiente para um trabalho conjunto das entidades de fiscalização europeias que delineasse uma estratégia de controlo dos financiamentos para evitar que exista uma aproveitamento indevido de dinheiros europeus.

Américo Lourenço, Sines