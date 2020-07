Câmara de Lisboa trava projecto da “torre” da Portugália

Depois de meses de debate público, de muitas vozes erguidas contra a construção de uma torre com 60 metros no quarteirão da Portugália, os serviços de Urbanismo da Câmara de Lisboa analisaram o projecto e decidiram indeferi-lo. “A conclusão a que chegámos é que não pode haver torre neste quarteirão”, diz ao PÚBLICO o vereador do Urbanismo, Ricardo Veludo, o sucessor de Manuel Salgado, que herdou este dossiê carregado de críticas levantadas durante o Verão passado. Essa discussão, afirma, foi um “aprendizado” para o município repensar a forma de discussão de futuros projectos com a população.

Continuar a ler