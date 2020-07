Palácio Restaurante-Bar: um toque de classe numa Espinho que se renova

Sem salas oitocentistas como a do Café Chinês ou espaços republicanos como O Nosso Café, que durante décadas foram ponto de encontro da elite cultural do país em passagem pela cidade onde os comboios deslizavam sobre carris paralelos à praia, Espinho já há muito vinha perdendo o glamour quando, em 2008, a linha férrea do Norte passou a circular num túnel subterrâneo. Se antes uns criticavam a divisão que a ferrovia impunha à cidade, cortando-a com o tráfego intenso de carruagens de passageiros e mercadorias, o que se seguiu não foi o que a população idealizara.

O enterramento da linha deixou à superfície um vazio sem graça, desolador de tão mal acabado, e isso fez esmorecer o ânimo dos locais, afastando visitantes e retirando à cidade a freima vibrante de outros tempos. A empreitada para recuperar essa alameda só arrancou em 2017 e, se é verdade que nos 113.000 metros quadrados de área a intervencionar ainda há obras em curso, junto à antiga avenida já muito mudou: há prédios novos e ainda mais caros em construção, interiores que se renovam no comércio tradicional, um maior leque de serviços e, sobretudo, um entusiasmo empresarial que, embora cauteloso, até à pandemia resiste.

Foto Palácio Restaurante-Bar, Espinho nelson garrido

Prova disso é a abertura, esta quinta-feira, do Palácio Restaurante-Bar, que, com frentes amplas para a Alameda 8, o casino e o acesso à praia, vem conferir a um local de referência da cidade o toque de modernidade pelo qual essa ambicionava há muito – particularmente nos seus espaços de restauração.

A mudança deve-se a Rui Amorim e Luís César Correia. Depois de afirmarem no centro histórico de Santa Maria da Feira o irish pub Sideways, decidiram investir no imóvel de Espinho que, desactivado há alguns anos, ainda é uma referência da região, primeiro pelo seu passado como hotel e, mais tarde, já noutros moldes arquitectónicos, por ter acolhido a cafetaria cujos afamados croissants folhados perfumavam a avenida e motivavam longas filas de clientes. Mantendo a alusão ao nome Palácio, os proprietários honram a ligação emocional a essa memória colectiva, mas as semelhanças acabam aí.

Após dois meses de demolições e mais de um ano em obras, nada resta de cerâmicas brancas e alumínios frios e barulhentos na nova steak house de Espinho, que se apresenta nos tons escuros do microcimento envernizado, sob tectos de miniestalactites em pasta de papel e entre plantas naturais que demarcam as diferentes valências do recinto. Os sofás e cadeiras são nude, os candeeiros do bar em vidro pincelado de cobre, a iluminação regulável da sala privada em design próprio minimal e as paredes de madeira no queimado elegante do tratamento yakisugi.

Foto Palácio Restaurante-Bar, Espinho Nelson Garrido

Recomendando sempre reserva prévia, Rui Amorim orgulha-se ainda de uma carta que, definida com recurso à consultoria do chef João Ribeiro, “aposta em pratos de carne porque a cidade já tem demasiada oferta de peixe” e privilegia propostas em forno a carvão, na companhia de pães, manteigas e molhos sempre confeccionados in loco. Vazia maturada, costeletas em corte tomahawk e cachaço de bísaro são alguns dos pratos mais solicitados ao chef António Mota, que agora coordena a cozinha em permanência, mas a sua escolha de eleição é a salada de endívias com alface-gema grelhada, queijo roquefort, nozes caramelizadas e pickle de pêra, “por brincar com todos os sentidos da boca, num conflito de sabores entre ácido, doce, salgado e amargo”.

Seja no restaurante, nas esplanadas ou no club com DJ convidados, para beber há depois uma cuidada selecção de vinhos em garrafa ou a copo, cervejas industriais e artesanais, mojitos, mimosas e outros cocktails com prosecco, gin, tequila, amaretto, vodkas, portos, etc. Já as sobremesas da chef Sara Ataíde, são poucas mas pecaminosas, e, se é para haver penitência, Luís César Correia propõe uma culpa convicta: essa pastelaria pode saborear-se “em dose individual ou em harmonizações que só custam um pouco mais”, como a que combina um Eton Mess de frutos vermelhos, chantilly e merengue de manjericão com o cálice licoroso de um Robert Reynolds da casta Alicante Bouschet.

Excessivamente palaciano? Talvez... Mas Espinho já há muito merecia desafios de maior requinte.

Informações Palácio Restaurante-Bar

Avenida 8, 572

4500-205 Espinho

E-mail: [email protected]

facebook.com/restaurantebarpalacio Horário: A cozinha encerra sempre às 22h, e no actual quadro pandémico a casa fecha às 23h (mas o horário de funcionamento regular será: à terça, quarta, quinta e domingo, das 12h à 1h; sexta e sábado e vésperas de feriado, até às 4h) Preços: almoços e jantares ao preço médio de 30€; menu infantil a 10€ e executivo a partir de 12,50€; café a 1€, cerveja a 1,50€, cocktails de 6 a 10€; snacks como pipocas de frango a 4€ ou pão-de-ló com gelado de queijo da serra a 6,50€.