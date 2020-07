José Gomes Mendes, o secretário de Estado que vai pedalar de Bragança a Sagres

“As minhas férias de 2020 porque Portugal é seguro e imperdível”. Escrito a verde e a vermelho, poderia ser um slogan, mas é um projecto pessoal do secretário de Estado do Planeamento, José Gomes Mendes: “Os mil quilómetros da minha vida”, anuncia na sua página de Facebook. Três paixões (“pelo território”, “por Portugal” e “pelas bicicletas”, lê-se) confluíram no “Portugal Diagonal”, o nome que escolheu para esta travessia do país a pedalar. “A solo, sem apoio”, como sublinha, e durante dez dias, de Bragança a Sagres. A partida é nesta sexta-feira, 24 de Julho, às 7h.

Estas férias “só podiam ser cá dentro”, escreve o secretário de Estado à laia de programa, “a homenagear as nossas terras, as nossas gentes”. Num contexto de pandemia que afectou “a todos e em todo o território nacional” e numa altura em que, indica, “o esforço colectivo dos portugueses foi e tem sido extraordinário”, o regresso à normalidade – “que não será a mesma”, salvaguarda – “recupera o prazer da descoberta do país autêntico, único e irrepetível”.

A bicicleta foi o transporte escolhido, justifica o responsável, ex-secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade (2017-19) e antigo chairman da Transport Decarbonization Alliance, “porque é o mais saudável dos modos de mobilidade”.

A chegada a Sagres é no dia 2 de Agosto, depois de cumpridas as dez etapas com passagem por várias localidades portuguesas (o itinerário está publicado na página de Facebook). A mais longa das etapas terá 145 quilómetros, e ligará Mora a Aljezur; a mais curta, 60 quilómetros, cumprir-se-á entre Faro e Armação de Pêra; no programa está também a EN2.

As partidas vão ser entre as 7h e as 8h e as chegadas entre a 13h e as 16h, tudo sujeito aos caprichos da meteorologia e às especificidades de cada troço.

No final, além dos mil quilómetros de distância, José Gomes Mendes terá nas pernas 12.300 metros de subida acumulada.

Apesar da aventura ser “em autonomia e sem apoio”, “são bem-vindos os que quiserem partilhar alguns quilómetros” desta experiência de “canto a canto” do país, “na certeza de que as longas horas a pedalar”, como espera, “serão recompensadas ao jantar, com a gastronomia e um pouco de vinho de cada região”.

Em cada dia, promete o responsável, que vai também assinar uma crónica de viagem no Jornal de Notícias, contará e mostrará as novidades do passeio na sua página de Facebook.