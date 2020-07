“Bragança Naturalmente”: nova campanha quer seduzir os turistas portugueses

O município de Bragança apresentou uma nova campanha que aposta nas singularidades naturais do concelho para atrair turistas nacionais e convencê-los a permanecerem mais dias neste território.

"Bragança Naturalmente” é o tema da campanha que arranca com um vídeo promocional com os atractivos locais, desde a natureza ao património, tradições e gastronomia, e que será replicada nas redes sociais e percorrerá o país em outdoors e autocarros.

Além dos recursos que a região oferece, o presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, acredita que a falta de gente, a que chamam baixa densidade populacional, que tem sido o maior problema dos territórios do interior, será agora, no pós pandemia covid-19, o principal trunfo turístico associado à segurança, tranquilidade e autenticidade.

Luís Pedro Martins esteve na apresentação da campanha em Bragança e sublinhou que “os holofotes estão virados para o interior” e é preciso “não deixar que isto volte atrás” e “mostrar que, a poucos minutos de casa, consegue-se ter umas férias inesquecíveis”.

Esse é o propósito da Câmara de Bragança, que investiu 30 mil euros nesta campanha que, além de pretender atrair visitantes, tem também o propósito de os manter mais dias na região, como realçou o presidente, Hernâni Dias.

Esta é, para o autarca, “a altura propícia para conseguir dar o salto no quadro da pandemia” para que os turistas fiquem mais tempo do que a actual média de um dia e meio.

Duplicar esta média para “dois dias e meio a três dias” é o objectivo da campanha que, numa primeira fase, vai prolongar-se até ao final do ano e tem como destinatários o mercado nacional, local e da saudade, concretamente os emigrantes.

O presidente da Câmara indicou que a campanha faz parte de um plano estratégico com um horizonte até 2022, que irá sendo desenvolvido conforme a evolução da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A maior parte do território do concelho de Bragança é parte do Parque Natural de Montesinho e outras classificações ambientais, Rede Natura2000, que têm sido apontados ao longo dos anos como um entrave ao desenvolvimento, nomeadamente de projectos turísticos.

O presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, acredita que será possível ultrapassar os obstáculos com diálogo e disponibilizou-se a servir de intermediário para que seja possível tirar partido das potencialidades existentes ao nível dos desportos aventura e outras.