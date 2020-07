Marc Márquez tem luz verde para correr no GP da Andaluzia

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) recebeu esta quinta-feira luz verde dos médicos para participar no Grande Prémio da Andaluzia de MotoGP, segunda prova do campeonato do mundo, que se disputa domingo, uma semana depois da queda que lhe provocou uma fractura do úmero direito.

O piloto da Honda foi operado na terça-feira em Barcelona e submeteu-se a um exame médico no circuito de Jerez de la Frontera, onde se disputa a prova deste fim-de-semana.

A notícia foi confirmada pelo sítio oficial do campeonato do mundo, que anunciou, ainda, as participações do espanhol Alex Rins (Suzuki) e do britânico Cal Crutchlow (Honda), que falharam o GP de Espanha devido a lesões sofridas nos treinos que antecederam a corrida de abertura da temporada.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) é o primeiro líder do campeonato depois de ter vencido no domingo passado, numa prova em que o português Miguel Oliveira (KTM) foi oitavo classificado.