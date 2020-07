Lazio garante Champions e Immobile passa Ronaldo

A Lazio venceu esta quinta-feira o Cagliari, por 2-1, em partida da 35.ª jornada da serie A italiana, deixando a Roma de Paulo Fonseca a 11 pontos, sem qualquer possibilidade de alcançar o quarto posto e a consequente entrada nos lugares de qualificação para a Liga dos Campeões.

O Cagliari esteve em vantagem, com um golo de Giovanni Simeone mesmo no final da primeira parte, mas Milinkovic-Savic (47') repôs a igualdade que Ciro Immobile desfez (60'), levando a Lazio a uma vitória que lhe escapava desde a 29.ª jornada.

Immobile, principal rival de Cristiano Ronaldo na discussão do melhor marcador da Liga italiana, somou o 31.º golo e lidera agora a lista dos goleadores, com mais um golo que o português da Juventus.

A Lazio soma 72 pontos, menos um do que o Inter e dois que a Atalanta, estando ainda em condições de superar a Juventus, que totaliza 80 pontos, a três jornadas do fim do campeonato.