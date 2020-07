Autocarro do Desportivo das Aves foi arrestado

O autocarro do clube Desportivo das Aves foi arrestado pela justiça na sequência de uma alegada dívida da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) junto de um construtor civil. A informação foi avançada pelo jornal desportivo Record e confirmada pelo PÚBLICO junto do advogado Aníbal Pinto, chamado para tentar firmar um acordo entre a direcção da SAD e o presidente do clube.

A direcção do Desportivo das Aves está a tentar destituir os órgãos sociais da SAD. No entanto, num processo paralelo, desencadeado pela construtora Engimov, o autocarro da equipa principal está a ser rebocado. Existem ainda outros bens que estão a ser arrestados, avança o Record.

Apesar deste arresto, o empreiteiro de Vila Verde é acusado pelo presidente da SAD, Wei Zhao, de ter recebido mais de milhão e meio de euros para fazer um centro de estágios em Santo Tirso mas ter construído apenas um campo sintético. “Casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão”, resume Aníbal Pinto, numa referência às dificuldades financeiras que o clube está a atravessar.

O arresto é um mecanismo legal cautelar destinado a evitar que os suspeitos de crimes ou de dívidas escondam ou dissipem riqueza antes de serem submetidos a julgamento, permitindo salvaguardar património suficiente para pagarem aquilo que devem.