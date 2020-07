Uma história dos vírus que estão a mudar o mundo: Contágio, de David Quammen

Pré-publicação

Esta viagem do livro do escritor de divulgação científica David Quammen começa na Austrália, com o vírus Hendra, mas passa um pouco por todo o mundo e por outros vírus, tal como nos alerta o virologista Pedro Simas no prefácio da obra. Já disponível nas livrarias portuguesas, Contágio é uma edição da Objectiva. Aqui pode ler-se um excerto do primeiro capítulo intitulado O cavaleiro da morte.