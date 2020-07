The Strokes, Faith No More e La Roux no Nos Alive

The Strokes, Faith No More, La Roux, The Lumineers, Tom Misch e Manel Cruz são as mais recentes confirmações para o cartaz da 14.ª edição do Nos Alive, anunciou esta quinta-feira a organização do festival, em comunicado.

A cantora britânica actuará no Palco Sagres no dia de encerramento do festival, que vai decorrer de 7 a 10 de Julho de 2021 no Passeio Marítimo de Algés. Conhecida por músicas como Blulletprof, In for the kill e Quicksand, do seu álbum de estreia, La Roux conquistou o Grammy na categoria de Electrónica. Virá apresentar o seu novo álbum, Supervision, lançado em Abril deste ano. Também os The Strokes têm disco de 2020 para mostrar, The New Abnormal.

O cartaz para a edição do próximo ano já incluía bandas como os Red Hot Chili Peppers e os portugueses Da Weasel, aos quais se juntam ainda Alt- J, Two Door Cinema Club, Angel Olsen, Caribou, Parcels, Black Pumas, Fontaines D.C., Nothing But Thieves, Moses Sumney, Hobo Johnson and The Lovemakers, Alec Benjamin, Seasick Steve e Sea Girls.

Os bilhetes para 2021 já se encontram à venda e a organização recorda que quem tinha bilhete para este ano e quer estar presente no próximo tem de trocar o ingresso, “mediante lotação disponível”.