Um laboratório com muitos museus dentro

Os primeiros passos no interior do Laboratorio Chimico servem de introdução a uma viagem bem mais prolongada. As salas deste edifício construído entre 1773 e 1775, onde está instalado parte do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, apresentam um corpo expositivo híbrido, montado a partir das várias colecções que a instituição foi recebendo ou adquirindo a partir do século XVIII, primeiro para o ensino experimental de ciência, mais tarde para fruição pública.

