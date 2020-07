ACT força Casa da Música a assinar contratos de trabalho com nove técnicos

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) deu razão a nove técnicos da Casa da Música que reivindicam contratos de trabalho com a instituição, de modo a corrigir a situação de recibos verdes, que consideram ilegal, em que se encontram há vários anos. Como a fundação portuense não terá procedido, dentro do prazo legal, à regularização do vínculo laboral com esses trabalhadores com “as características de contrato de trabalho”, aquele organismo governamental fez já participação do caso ao Ministério Público do Tribunal do Trabalho do Porto “para fins de instauração de acção de reconhecimento” da existência desses contratos.

Questionada pelo PÚBLICO, a Casa da Música confirmou, em nota enviada a este jornal, ter sido notificada pela ACT, no passado dia 6 de Julho, com a indicação de que tinham sido “identificados indícios que recomendavam a celebração de contratos de trabalho com nove prestadores de serviços”. A mesma nota adianta que “a Fundação Casa da Música tomou a decisão de contactar de imediato” os trabalhadores em causa “para analisar em que condições poderão vir a ser integrados no quadro”.

A ACT, por seu turno, não especificou em tempo útil ao PÚBLICO o número de trabalhadores que considera deverem beneficiar de contratos de trabalho, nem explicou em que ponto se encontra o processo de inspecção. A intervenção da ACT foi também pedida por outros grupos de trabalhadores da instituição (assistentes de sala, formadores do Serviço Educativo e guias), que têm entretanto vindo a ser igualmente ouvidos pelos inspectores.

Entre os trabalhadores até agora pagos a recibos verdes que viram as suas queixas atendidas pela ACT estão dois técnicos de palco que prestam regularmente serviços à Casa da Música desde Abril de 2005, ou seja, desde a inauguração do edifício projectado pelo arquitecto Rem Koolhaas

Os trabalhadores que tinham pedido a análise dos seus casos receberam, na quarta-feira, uma comunicação via email da ACT a dar-lhes conta do resultado das diligências realizadas, e da comunicação entretanto enviada ao Tribunal do Trabalho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na nota enviada ao PÚBLICO, a Casa da Música explica ter respondido e ter-se pronunciado sobre a notificação da ACT no dia 16 de Julho, “no quadro dos direitos e dos prazos que a lei prevê”. E lamenta que este organismo tenha decidido remeter o processo para o Ministério Público “sem se pronunciar sobre as alegações” da fundação para que “seja apreciado se existem ou não relações laborais”.

Este é mais um episódio no polémico processo desencadeado em meados de Abril com a divulgação de um abaixo-assinado que veio trazer ao domínio público as queixas e a atmosfera de mal-estar instalada na Casa da Música perante a forma como a administração decidiu gerir a situação dos trabalhadores precários na sequência da paralisação provocada pela pandemia da covid-19. Desde então, a administração sempre reiterou estar a cumprir escrupulosamente a legislação aplicável a estes funcionários, que a Casa da Música entende serem prestadores de serviços sem vínculo laboral efectivo.

Na sequência de uma série de comunicados, protestos e manifestações públicas, a polémica em torno da situação laboral na Casa da Música chegou entretanto também ao espaço político-partidário e ao Parlamento, tendo já motivado a intervenção da ministra da Cultura e o pedido de escusa de um dos dois representantes do Estado na administração, o maestro José Luís Borges Coelho.