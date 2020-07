A arca coral de Agualusa

O décimo terceiro romance de José Eduardo Agualusa quase acaba com o mundo a partir do seu ponto de observação da Ilha de Moçambique. Ao contrário dos habituais marcos geodésicos, nem o sítio é alto, nem a visão está desimpedida, o que não impossibilita às múltiplas personagens de ver muito para lá do perímetro ilhéu, além do tempo e do espaço. A premissa é simples, o fim do mundo num fim do mundo está carregado de histórias que se querem contadas antes de o fim chegar.

Continuar a ler