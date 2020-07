PSP lança operação “de grande envergadura” na Amadora e em Loures por desavenças familiares

A PSP lançou, esta quarta-feira, uma operação “de grande envergadura” nos concelhos da Amadora e Loures. De acordo com o comunicado desta força policial, a operação surge na sequência de um processo motivado por desavenças familiares que envolveram a utilização de armas de fogo. O Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão Policial da Amadora, está a fazer buscas domiciliárias nestes concelhos.

“Este é um processo que advém de desavenças recentes entre famílias com recurso efectivo a armas de fogo e que levaram, no dia de hoje [quarta-feira], após a emissão de mandados pelo Juiz de Instrução Criminal do Ministério Público, a buscas domiciliárias realizadas pelos agentes da PSP”, explica esta força policial.

Para as 9h30 está marcado um ponto de situação a esta operação, que irá ser realizado na sede da Divisão Policial da Amadora.