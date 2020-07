PPM-Açores sugere que eleições regionais sejam a 25 de Outubro

Ainda não há confirmação, mas já se começam a traçar datas no calendário. As eleições regionais dos Açores, esperadas para o Outono deste ano, poderão acontecer a 25 de Outubro. A proposta foi feita pelo PPM-Açores, o primeiro partido a ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa, esta quarta-feira, num encontro que servirá para decidir a data e condições de realização das eleições.

Durante toda a tarde, o Presidente da República irá receber os partidos candidatos e discutir a realização das eleições no contexto de pandemia covid-19. Depois do PPM, é a vez de o PCP ser ouvido. Seguem-se o BE, o CDS, o PSD (por videoconferência) e o PS.

Para o líder do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, a realização das eleições regionais durante a pandemia é uma opção exequível. “Em França houve eleições em pleno confinamento”, argumentou. “Quem vota, vota, quem não está, não está”, declarou Gonçalo da Câmara Pereira.

Estas eleições regionais trarão uma novidade: vai ser possível aos eleitores do arquipélago exercer o seu direito de voto de forma antecipada e por mobilidade, algo que até agora era permitido apenas nas eleições presidenciais, legislativas nacionais e europeias.

A alteração foi aprovada no início deste mês, pela Assembleia da República.