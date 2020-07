Metade dos jovens entre 18 e 24 anos diz que a sua saúde mental piorou com a pandemia

A pandemia de covid-19, que obrigou ao confinamento e a um grande número de restrições, está a ter um impacto significativo no estado de saúde mental dos jovens. Os mais velhos, aqueles em que se concentra a maior taxa de mortalidade, parecem estar a lidar melhor com a adversidade e sentem-se menos afectados.

Globalmente, a maior parte do total das pessoas que responderam ao inquérito, feito pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica para o PÚBLICO e para a RTP, diz que o seu estado de saúde mental não se alterou com a pandemia, apesar de uma franja considerável, perto de um terço, se sentir pior.

No total responderam 1217 pessoas ao inquérito feito entre os dias 13 e 17 deste mês. A sensação de que o estado de saúde mental se deteriorou nestes meses singulares é mais prevalente nas mulheres do que nos homens, mas é entre os mais jovens (dos 18 aos 24 anos) que os efeitos da pandemia no estado psíquico estão a ser mais perniciosos.

Quase metade dos jovens considera que o seu estado de saúde mental se agravou nos últimos meses, enquanto, entre os mais velhos (65 ou mais anos) apenas 17% diz sentir-se pior do que antes da pandemia.

Um fenómeno que já tem sido, aliás, detectado noutros estudos, com os idosos a revelarem-se menos afectados, tanto no que se refere a sintomas de depressão, como de ansiedade e stress. Talvez porque, como especulam os investigadores, já passaram por períodos muito complicados antes.

Olhando para o estado de saúde físico, 15% dos inquiridos dizem que agora se sentem pior, enquanto quase quatro quintos passou incólume por estes meses conturbados e 6% até se está a sentir melhor. A este nível, são os mais jovens e os mais velhos que mais se queixam e as mulheres bem mais do que os homens, um padrão já igualmente encontrado em inquéritos anteriores.

Resposta a segunda vaga gera dúvidas

A resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) à pandemia tem estado debaixo de fogo nas últimas semanas, depois de uma primeira fase de grandes elogios, mas, globalmente, os inquiridos defendem, do que constatam e têm observado nas notícias, que tem sido positiva e nem sequer se percepcionam diferenças assinaláveis entre os diversos sectores da sociedade nesta matéria. Mais de metade considera que esta resposta está a ser muito boa ou boa, um terço, razoável, e apenas 10% julga que é má ou muito má.

Já quando se pergunta se acham que o SNS vai ser capaz de aguentar uma segunda vaga de covid-19, apesar de os inquiridos revelarem alguma confiança, o que sobressai das respostas são as dúvidas, uma vez que apenas 15% acredita categoricamente que sim (“de certeza”). Um terço responde que não ou “provavelmente não” enquanto 41% acredita que provavelmente sim.

Relativamente ao futuro e às expectativas sobre a evolução da Saúde, mostram-se divididos. Em função daquilo que conhecem actualmente, cerca de um terço imagina que Portugal estará pior dentro de dois anos, outro terço crê que vai estar igual e 29%, melhor. A este nível, não se observam diferenças nas respostas em função de características socioeconómicas dos inquiridos.

