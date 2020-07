Ser turista de máscara: imagens de um novo turismo mundial

É um ano diferente para o turismo. Um pouco por todo o mundo, museus e pontos turísticos reabrem as suas portas, mas a realidade que se observa é atípica: posar com máscara tornou-se norma, mesmo que o cenário de fundo seja a Torre Eiffel, a Mona Lisa ou as pirâmides de Gizé, no Egipto. As pessoas são constantemente relembradas de manter a distância. No meio do que poderia ser um paraíso de férias, encontram-se dispensadores de álcool gel desinfectante. Polícias com viseiras patrulham as cidades.

Em alguns lugares, os guias turísticos ainda esperam por visitas, depois de um longo período de encerramento que deitou abaixo o sector. Em Palma de Maiorca, o turismo tenta resistir até mesmo quando se proibem as actividades comerciais para conter o surto de covid-19. E ainda há quem, com o tédio, aproveite para lançar bolhas de sabão pelos ares na bilheteira de acesso às cataratas do Niagara, no Canadá, enquanto espera pelo regresso dos turistas.