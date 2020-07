O calendário de miniaturas de Tatsuya Tanaka continua a crescer — e não se esquece da covid-19

A originalidade de Tatsuya Tanaka já era conhecida: em 2018, já tínhamos visto como, todos os dias, o artista japonês criava um cenário novo usando miniaturas e objectos do quotidiano. E, desde Abril de 2011 até hoje, o catálogo continua a crescer em forma de calendário. Os cenários continuam imprevisíveis e são reinventados a cada dia: o que significa que, quando a covid-19 abalou o mundo, Tatsuya não perdeu a oportunidade de incluir no Miniature Calendar os objectos que com ela vieram.

O resultado? Uma máscara que pode ser um resort, uma rede de vólei ou uma tenda; uma pauta que serve para marcar a distância física e, como não podia faltar, um comboio feito de papel higiénico — não tivesse sido ele um dos protagonistas no início da pandemia. E o artista não se esquece das normas de segurança e higiene: há um lavatório para nos lembrar de lavar as mãos e um termómetro que nos relembra de medir a febre com frequência. Pena é que o nosso não traga montado um Son Goku.