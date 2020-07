Conclusão de conclusões

Após cinco dias de cimeira, muitas versões e números e rumores diferentes, aqui nos encontramos apenas com um documento de 57 páginas chamado “Conclusões” da reunião extraordinária do Conselho Europeu de 17, 18, 19, 20 e 21 de julho de 2020. Apesar de o texto ser só um, traduzido em 23 línguas diferentes, as interpretações não poderiam ser mais divergentes. Qual é então o resultado daquilo que os nossos chefes de Estado e de governo andaram a discutir até à exaustão? Será que eles mesmos sabem? Esta é a minha tentativa de extrair uma conclusão sobre as conclusões do Conselho.

