Editorial

Sou assinante do PÚBLICO, jornal que é uma excepção no pobre panorama da imprensa diária nacional, capaz de acolher diferentes pontos de vista, procurando sempre pautar-se pelo respeito das boas práticas jornalísticas e pela seriedade na interpretação dos factos. Para meu espanto, no editorial publicado no passado dia 17, Manuel Carvalho, no seu editorial “Uma vénia no adeus a Carlos Costa”, pela responsabilidade que tem no jornal, atinge esta minha convicção, ao amenizar a actuação do ex-presidente do BP e do então primeiro-ministro Passos Coelho, no processo de resolução do BES. Como contribuinte estou a sofrer as consequências das decisões desastrosas então tomadas, a que se somaram posteriormente as tomadas pelo governo PS.

Artur Calado, Aveiro

A pandemia segundo Slavoj Zizek

À medida que o tempo vai passando estão a chegar às livrarias de todo o mundo obras de cientistas, filósofos, sociólogos, escritores, etc. que exprimem os receios e os medos que esta pandemia do coronavírus está a provocar em todo o mundo bem como a forma variada como lhe poderemos fazer frente. Slavoj Zizek no seu livro recente intitulado A pandemia que abalou o mundo – vale a pena ler – chega à conclusão que temos de aceitar esta pandemia – é difícil – e que nos devemos conformar com o facto de que, na realidade, “existe uma subcamada de vida, a meio morta, estupidamente repetitiva e pré-sexual vida dos vírus, que sempre existiu e estará sempre connosco na sombra, representando uma ameaça permanente à nossa própria existência, irrompendo quando menos se espera. Afinal, uma estúpida contingência natural como um vírus ou um asteróide pode acabar com tudo”. Porventura a nossa vida não tem sentido e somos extremamente vulneráveis. A única certeza que temos é que somos “um ser para a morte” como afirmava Martin Heidegger. Afinal, ainda segundo Heidegger, “a morte não é, de facto, uma simples presença que ainda não foi actuada. Não é um faltar reduzido ad minimum, mas, é, antes de tudo, uma iminência que ameaça”. O vírus está reduzindo-nos à nossa insignificância nesta imensidão do cosmos. Aceitemo-lo como uma roleta russa enquanto os cientistas lutam contra o tempo para estancar essa mesma roleta que nos permita, de novo, viver e conviver.

António Cândido Miguéis, Vila Real

A chacina na Agrela<_o3a_p>

Já muito se escreveu e falou sobre o dantesco espectáculo de morte ocorrido em um canil/abrigo clandestino, situado na Serra da Agrela, onde ocorreu um incêndio. Entretanto, como depois de casa roubada/incendiada …, todas as autoridades locais vieram a terreiro somente para esgrimirem meios de defesa em causa própria, lavando as mãos como Pilatos, para que tudo continue como dantes no que toca a cuidar com humanidade os nossos melhores amigos.

Se os animais dessem votos, os autarcas seriam os primeiros em criar condições aos nossos animais. Como não dão votos, há que continuar a trazer nas palmas das mãos as untuosas clientelas que os mantém no poleiro.

<_o3a_p>José Amaral, Vila Nova de Gaia