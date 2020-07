Primeira-ministra neozelandesa demite ministro acusado de ter relação com subordinada

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou esta quarta-feira que demitiu o ministro da Imigração, Iain Lees-Galloway, por ter uma relação imprópria com uma subordinada. Ardern disse ter tomado conhecimento das alegações na terça-feira, afirmando que o ministro tinha demonstrado uma significativa falta de discernimento: “As suas acções acabaram por me levar a perder a confiança nele enquanto ministro”.

A governante afirmou que Iain Lees-Galloway teve um caso consensual durante cerca de um ano com uma mulher que inicialmente esteve empregada numa das agências sob supervisão do ministro, e que mais tarde trabalhou como funcionária no seu gabinete.

A primeira-ministra neozelandesa, que lidera o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, disse que o ministro se expôs a acusações de ter usado indevidamente o cargo, sobretudo por ter a tutela das relações laborais e segurança no trabalho.

Lees-Galloway, de 41 anos, aceitou a decisão de Ardern e pediu desculpa, precisando que não seria candidato nas próximas eleições, que se realizam em Setembro.”Agi de forma completamente inadequada na minha posição e não posso continuar como ministro”, admitiu Lees-Galloway numa declaração, citada pela agência Associated Press.

O caso foi o mais recente de uma série de escândalos no Parlamento da Nova Zelândia — um dia antes, o deputado da oposição Andrew Falloon demitiu-se, após ter alegadamente enviado imagens sexualmente explícitas a várias mulheres, incluindo uma estudante universitária. Falloon não comentou as alegações, mas pediu desculpa por ter cometido erros não especificados, informando que estava a receber aconselhamento em matéria de saúde mental.