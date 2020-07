Um nude anónimo que calou as tropas de Trump

Chamam-lhe a Atena Nua, da deusa grega da guerra, mas também da sabedoria, e os seus dez minutos de anónima fama fazem correr muita tinta nos Estados Unidos desde que na madrugada de sábado, em Portland, no estado do Oregon, enfrentou completamente nua (tirando uma máscara e um gorro) os agentes de forças federais enviados por Donald Trump para, segundo o Presidente, controlar os protestos do Black Lives Matter na cidade que duram há mais de 50 dias – afirmação que as autoridades locais contrariam.

