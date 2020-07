Londres tornou-se uma “lavandaria” onde oligarcas russos são recebidos de “braços abertos”

A interferência da Rússia no Reino Unido é o “novo normal” e há “muitos russos com ligações próximas a [Vladimir] Putin que estão bem integrados no tecido social e empresarial do Reino Unido e que são aceites devido à sua riqueza”. Por isso, Londres tornou-se um “destinado particularmente favorável para os oligarcas russos e para o seu dinheiro” e a influência de Moscovo já entrou em organizações políticas britânicas. Estas são algumas das conclusões do relatório da Comissão Parlamentar de Informação e Segurança, apresentado na terça-feira, sobre a interferência da Rússia no Reino Unido, que expõe a capital britânica como uma “lavandaria” onde oligarcas russos lavam o seu dinheiro ilícito e são recebidos de “braços abertos”.

