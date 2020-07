O príncipe George faz 7 anos e para celebrar há novas fotos do herdeiro da coroa

No dia em que o príncipe George celebra o seu sétimo aniversário, o palácio de Kensington divulga duas fotografias do herdeiro que está atrás do pai William e do avô Carlos na linha de sucessão ao trono britânico.

Os três filhos do casal real são raramente vistos em público e são poucas as fotografias disponibilizadas. Contudo, tem-se tornado tradição a divulgação de imagens captadas pela mãe, Kate Middleton, oficialmente duquesa de Cambridge, para marcar ocasiões especiais, tal como agora acontece.

“O duque e a duquesa de Cambridge estão encantados por partilhar duas fotografias novas do príncipe George para marcar o seu sétimo aniversário amanhã”, afirmava o comunicado do palácio esta terça-feira, quando as imagens foram divulgadas, embora não refira em que local as fotografias foram captadas. As imagens também foram partilhadas na conta oficial do palácio no Instagram, uma no dia antes do aniversário e outra no próprio dia.

Numa delas, George surge vestido num pólo verde-escuro com o cabelo penteado, enquanto na outra apresenta-se com uma t-shirt com um padrão camuflado, sendo que em ambas parece ter perdido um ou mais dentes de leite.

O príncipe George Alexander Louis de Cambridge nasceu a 22 de Julho de 2013 no hospital St Mary em Londres e fez a sua primeira aparição pública no dia seguinte, quando os seus pais posaram em frente ao hospital perante uma multidão de fotógrafos e câmaras. George é o filho mais velho dos Cambridge. A irmã Charlotte tem cinco anos e o irmão Louis dois.

À medida que o Reino Unido dá os primeiros passos para o desconfinamento perante a pandemia da covid-19, e com as opções de viagens limitadas, é esperado que a família celebre o aniversário na residência. No ano passado, o dia foi comemorado em Mustique, ilha nas Caraíbas, numas férias em família.