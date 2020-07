Desfiles de moda são agora live streams de 12 horas. Ou filmes de sereias. Ou caixas enviadas pelo correio

As apresentações de moda digital em Paris e Milão, que ocuparam as últimas duas semanas – e substituíram os habituais desfiles ao vivo de alta costura de Outono e roupa masculina, bem como as colecções destinadas às mulheres –, não foram fisicamente cansativas, mas estavam mentalmente entorpecidas: transmissões ao vivo, vídeos de música, pequenos filmes e conversas por Zoom com designers a tentar ultrapassar o significado deste momento da história, criativamente, psicologicamente e financeiramente.

