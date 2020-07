Santini retoma o gelado bola-de-berlim e prepara regresso ao Chiado

A marca Santini anunciou mais três entradas para as suas estrelas de Verão: o regresso do gelado com sabor a bola-de-berlim e ainda papaia e figo. Mas, pelo caminho, há também novidades sobre lojas e pontos de venda.

Em matéria de sabores, a empresa promete mais “edições limitadas” para Agosto. Segundo Marta de Botton, administradora da marca, neste Verão ainda vão surgir outras criações geladas com base em “sabores de fruta da época, vinda directamente dos nossos produtores nacionais”, refere em comunicado. A ementa estival vai incluir Ricotta com Doce de Pêra e Creme Imperial, além de mini bolos e bombons. Para ir acompanhando as datas de lançamento basta seguir o Facebook da marca.

A Santini, que começou no Tamariz há mais de sete décadas e entretanto se estendeu pela Grande Lisboa com uma dezena de lojas, a que se juntam mais duas no Porto, anunciou ainda outras novidades, mas em matéria de distribuição: além de entregas em casa ou vendas no El Corte Inglés, em Carcavelos há atendimento Santini Express à janela; em Belém, à porta do Museu dos Coches, encontra-se a Vantini (uma réplica de uma carrinha “pão de forma")​.

Foto Sabor a figo DR

Por outro lado a reabertura pós-pandemia deixou de lado alguns espaços, como a loja de Belém (que tem a Vantini como alternativa) ou a grande loja no Porto, no largo dos Lóios, cuja reabertura ainda não tem data confirmada, segundo o gabinete de comunicação da empresa. Já no caso de Cascais, na Valbom, a gelataria funciona de sexta a sábado.

Com “abertura para breve”, garante-se, haverá nova loja do Chiado: a loja que existia no n.º 9 da rua do Carmo fechou, mas a presença da marca no local continuará, estando a ser ultimado um espaço na mesma rua.

Para os fãs da gelataria, além dos sabores especiais do Verão, os do menu fixo para Agosto incluem, entre outros, lima, amendoim caramelo salgado, uva branca, tarte santini e meloa.