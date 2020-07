No Ponto: Palitos do Marquês, Oeiras

Esta especialidade de Oeiras tem fama antiga, pelo menos desde finais do séc. XIX. Vendidos como uma iguaria de luxo, os palitos eram exibidos nas melhores montras de Lisboa, como na Confeitaria Nacional, onde eram anunciados “palitos d'Oeiras”.

A dada altura do séc. XX, perdemos o rasto do doce e ficou esquecido muitos anos. Só recentemente foi recuperado da memória dos mais velhos e voltou a ser produzido em Oeiras. Não sabemos ao certo se já fazia parte dos luxos do Palácio do Marquês, mas admitimos a hipótese.

Os palitos começam por ser um bolo de tipo pão-de-ló, que é depois fatiado e vai ao forno segunda vez. Fica tostado e quebradiço. Uma maravilha de séculos passados, hoje à nossa disposição.

A Doçaria Portuguesa Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, “os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal”. A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.