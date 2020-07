Trump critica Pequim como Presidente mas as empresas Trump compram “made in China”

O Presidente dos EUA, Donald Trump não se tem poupado nas críticas a Pequim, desde os seus negócios à maneira como lidam com a pandemia de covid-19. Inclusive, Trump já admitiu cortar todas as relações com o gigante asiático. No entanto, enquanto empresário, continua a importar produtos da China para os negócios que têm o seu nome e o seu capital, de acordo com uma investigação da CNN.

A informação foi avançada pelo canal televisivo, que demonstra que, desde Setembro de 2019, o universo empresarial do qual Donald Trump é accionista importou mais de oito toneladas de mercadorias provenientes da China, com destino às companhias nos Estados Unidos.

Só para o Hotel Trump International, em Nova Iorque, foram entregues seis toneladas de mesas no Outono passado “made in China”.

Mais recentemente, há cerca de dois meses, o Trump National Golf Club, em Los Angeles, recebeu uma encomenda de Xangai. Eram duas toneladas de armários em madeira e vidro.

Ao mesmo tempo, o Presidente dos EUA fazia campanha acusava a China de “incompetência” na luta contra a pandemia e da morte de milhares de pessoas por covid-19, associando o surgimento da doença ao país, recorda a CNN.

Mas no final de Março o tom era completamente diferente, tendo o Presidente americano dito que tinha “muito respeito” pela China. Como noutros temas, o Presidente dos EUA tem alternado a sua opinião sobre a China frequentemente.

As importações estão, contudo, em desacordo com o nacionalismo económico do slogan que marcou a sua campanha: “Make America Great Again”. O proteccionismo tem sido a base do seu mandato, tendo Trump pedido por inúmeras vezes para que os seus concidadãos “comprem americano”.

Actualmente vigora a “fase um” do acordo comercial, assinado em Janeiro, depois de muitos meses de guerra comercial aberta entre EUA e China. Um relatório da Moody's Analytics de Setembro de 2019 indica que a guerra comercial entre as duas potências já custou cerca de 300.000 empregos na América.

De acordo com a estação televisiva, Donald Trump deixou a gestão do seu império aos filhos no momento em que se tornou Presidente. Contudo, o seu papel nas empresas permanece, até porque ainda tem participação accionista nas mesmas.

À CNN, nem a Casa Branca nem ninguém do universo empresarial Trump fizeram comentários sobre a investigação da estação televisiva.