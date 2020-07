Portugal coloca 1250 milhões em dívida, em parte a juros negativos

Portugal colocou hoje 1250 milhões de euros, máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro a seis e 10 anos, a juros mais baixos face a 10 de Junho. No prazo mais curto, os juros foram negativos.

Segundo a página do IGCP, que gere a dívida pública, na agência Bloomberg, foram colocados 430 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) com maturidade em 21 de Julho de 2026 (cerca de seis anos) à taxa de juro de -0,108%, inferior à registada em 10 de Junho, de 0,137%, quando foram então colocados 585 milhões de euros.

A procura cifrou-se em 1168 milhões de euros, ou seja 2,72 vezes o montante colocado.

Com maturidade em 18 de Outubro de 2030 (cerca de dez anos), Portugal colocou também esta quarta-feira 820 milhões de euros à taxa de juro de 0,352%, inferior à registada no anterior leilão comparável, também em 10 de Junho, quando foram colocados 920 milhões de euros em OT a 10 anos à taxa de juro de 0,595%.

A procura atingiu hoje 1616 milhões de euros, 1,97 vezes o montante colocado.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou que realizava hoje dois leilões de OT com maturidade em 21 de Julho de 2026 (cerca de seis anos) e em 18 de Outubro de 2030 (cerca de 10 anos), com um montante indicativo global entre 1000 milhões de euros e 1250 milhões de euros.

A taxa de juro a 10 anos da dívida portuguesa reagiu ontem ao acordo encontrado na madrugada desta terça-feira, em torno do fundo de recuperação económico europeu de 750 mil milhões de euros, que somado ao novo quadro financeiro plurianual irá injectar 1,8 mil milhões de euros no bloco económico na próxima década. Situou-se em 0,355%, o valor mais baixo desde 9 de Março.