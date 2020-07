Manchester United escorrega mas continua com Champions na mão

Poderia ficar praticamente garantido, mas ainda não ficou. O Manchester United empatou frente ao West Ham (1-1), nesta quarta-feira, um resultado que coloca a equipa de Bruno Fernandes à distância de um empate frente ao Leicester, na última ronda, para chegar à Liga dos Campeões. Já os londrinos têm, com este empate, a permanência no bolso.

Na primeira parte houve domínio claro do United, com a equipa de Manchester a circundar a área londrina de forma permanente, mas nem sempre com capacidade para penetrar em zonas de finalização.

Também por isso os remates de Martial (duas vezes), Greenwood e Rashford, todos com algum perigo, tenham sido de fora da área.

E Bruno Fernandes, sem ser exuberante - fez um jogo globalmente fraco -, foi tendo a influência habitual. Fez o passe para dois destes remates, antes de ele próprio ter uma boa oportunidade para finalizar (falhou a recepção da bola). O português é, desde o recomeço da Liga inglesa, o criador ou finalizador de cerca de 40% dos 97 remates do United no campeonato.

Já perto do intervalo, Pogba fez uma “defesa”. Tentando proteger-se de uma bola que ia na sua direcção, o francês levantou os braços um pouco acima da cabeça e cortou a bola. O árbitro apitou para penálti e Michail Antonio continuou o tremendo momento de forma, fazendo o oitavo golo nos últimos seis jogos.

Após o intervalo, contrariando uma primeira parte em que atacou quase sempre pela esquerda, o United construiu uma jogada numa zona mais descaída para o lado direito. E fê-lo bem. Greenwood e Martial combinaram de forma curta, com três passes entre ambos, e o jovem inglês finalizou de pé esquerdo.

A partir do golo, quando se esperava uma ofensiva ainda mais forte do United, a equipa adormeceu. Com os jogadores mais acutilantes e ofensivos no “onze”, Solskjaer não teve, no banco, armas para mexer no jogo e dar alguma energia adicional à equipa. E o United foi adormecendo, com posse de bola sem progressão. Os minutos foram passando e, exceptuando dois remates do West Ham, pouco se passou.