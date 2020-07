O adeus de Carlos Xistra

Do jogo FC Porto-Moreirense o destaque maior vai mesmo para o árbitro Carlos Xistra, que após 28 anos dedicados à arbitragem, dos quais 20 no futebol profissional, pôs um ponto final na sua carreira. No fim do jogo as emoções vieram ao de cima e na hora de agradecer, foi a família e os amigos que receberam o seu tributo, pois para quem passou por lá, sabe que estes são, efectivamente, o suporte base da nossa carreira.

As palavras ditas por Xistra em algumas entrevistas que concedeu de imediato, revelam bem o lado humano repleto de emoções, sentimentos e sensações que os árbitros têm por esta sua actividade. Apenas um senão, o de ter solicitado aos jovens que não tendo jeito para a bola que optem pela arbitragem, uma mensagem pouco positiva e menos esclarecida que não pode ser dada e transmitida. Eu fui árbitro por paixão, amor e dedicação à arbitragem e, sobretudo, por opção e prazer e não por ser um frustrado do futebol, ou por não ter jeito para jogador.

Ser árbitro de futebol não pode ser nunca por este motivo, por não se ter jeito para a bola. Talvez por isso eu veja, no futebol profissional, tantos árbitros tristes, com semblante carregado e sem alegria no campo. Nenhum árbitro o pode ser por desilusão, frustração ou erro de casting. Há muitas formas de se estar no futebol e uma delas é a arbitrar. Há apenas uma forma de se ser e sentir o futebol, seja como treinador, jogador ou árbitro, e essa forma é por paixão.

Do jogo propriamente dito, destaque para os seguintes laces. Minuto 53, Luís Diaz saiu de posição legal, não estando, portanto, em fora de jogo, e quando contornava o guarda redes, este, com as mãos, acabou por tocar e derrubar o jogador portista. Infracção passível de pontapé de penálti. Passinato foi também advertido porque ao tentar com as mãos jogar a bola acabou por cortar uma clara oportunidade de golo, mas em virtude “da lei da tripla penalização” o que seria um cartão vermelho passou a ser apenas um cartão amarelo. Boa decisão técnica e disciplinar da equipa de arbitragem.

Ao minuto 87, golo legal do FC Porto. No momento do passe de Soares para Luís Diaz, este estava atrás do penúltimo adversário, razão pela qual não ouve nenhuma infracção à lei do fora de jogo.

Sem falta de Pedro Mendes

Do jogo Sporting-V. Setúbal mais um destaque para a arbitragem e para mais uma despedida. O árbitro assistente Venâncio Tomé, realizou o seu último jogo por limite de idade, tentou prolongar a sua carreira, pois actualmente tal é possível para além dos 45 anos, mas viu negado esse desejo pelo Conselho de Arbitragem. Até aqui tudo bem, uma decisão legítima, mas informar desta decisão umas horas antes deste jogo e por telefone é de uma total falta de sensibilidade, responsabilidade e bom senso. Um problema claro de falta de liderança de quem pouco percebe de gestão de recursos humanos.

Em termos de casos de jogo destaque para o minuto 75. Contacto normal e sem motivo para penálti como foi pedido pelos sadinos. Tratou-se de uma disputa na qual ambos os jogadores usaram os braços - Berto com um braço tentou impedir que Eduardo Quaresma chegasse à bola e este da mesma forma agarrou o seu adversário também com o mesmo propósito. Quando assim é, em que ambos usam os braços, os árbitros nada assinalam.

Minuto 90+1’, o árbitro assinala falta ofensiva de Pedro Mendes sobre Carlinhos, interrompendo o jogo. Na sequência do lance a bola é rematada por Vietto e entra na baliza do Vitória. Porque o jogo estava interrompido não se pode considerar que houve golo anulado. Contudo, esta falta que foi assinalada não existiu. Houve choque de cabeças de forma fortuita, e não houve nem empurrão nem carga incorrecta, pelo que o lance deveria ter prosseguido.

Penálti contra o Benfica

Do jogo Desp. Aves-Benfica, o destaque vai para toda a situação que envolveu o jogo. Apenas uma palavra de solidariedade para os jogadores que são e serão sempre o que de melhor o futebol tem. Também neste jogo destaque para dois lances nas áreas. Ao minuto 49, penálti bem assinalado a favor do Benfica. Bruno Morais, de forma deliberada, e ao tentar ganhar volumetria para deter o remate frontal, vai interceptar a trajectória da bola que seguia a direcção da baliza - braço esquerdo fora do plano do corpo, afastado e a ganhar volume.

Ao minuto 81, ficou um pontapé de penálti por assinalar contra o Benfica, por infracção de Jardel sobre Touré. O central “encarnado” empurra e depois, com o seu braço direito, envolveu e apoiou-se sobre o ombro do jogador avense, acabando, desta forma, por cometer falta que não foi assinalada.