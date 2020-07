Sam The Kid: “As minhas caixas de sapatos têm ritmos lá dentro!”

Quando lhe fazemos a pergunta rotineira de onde surgiu o título do novo álbum de temas instrumentais respondeu: “Chama-se Caixa de Ritmos porque é uma expressão muito antiga do meio do hip-hop, mas acima de tudo porque onde tenho guardado todos os MiniDisc é em caixas de sapatos. E pensei nesse trocadilho. As minhas caixas de sapatos estão cheias de ritmos, é ali que armazeno disquetes e discos de dados. Então é mesmo isso: as minhas caixas de sapatos têm ritmos lá dentro!”

