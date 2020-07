Ricardo Toscano, Nuno Rebelo ou Nigga Fox nos concertos das Noites de Verão 2020

A 11.ª edição das Noites de Verão vai apresentar concertos de Nuno Rebelo, Sereias, Susana Santos Silva, Banda Fetra e Ricardo Toscano & Gabriel Ferrandini, em Agosto e Setembro, nos jardins do Museu do Chiado e da Galeria Quadrum, em Lisboa. Com entrada livre, os espectáculos estão previstos para decorrer às sextas-feiras, a partir das 19h, nos jardins das duas instituições, mediante levantamento ou reserva prévia de bilhetes, devido às restrições para conter a pandemia da covid-19, comunicou esta quarta-feira a organização.

Numa co-produção entre a Filho Único, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), as Galerias Municipais de Lisboa e o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, as Noites de Verão, “decorrem da perspectiva de que a arte - assim como o conhecimento - impregnada de uma dimensão ética, é um dos modos fundamentais da vida colectiva”.

De acordo com a programação, o primeiro espectáculo está previsto para 7 de Agosto, no Jardim das Esculturas do Museu do Chiado, com Nuno Rebelo, que se destacou, ao longo dos anos 1980, integrando os Street Kids e liderando os Mler ife Dada, a que se seguiu um longo percurso por projectos desafiantes, da música improvisada, às margens do jazz. Nos últimos anos, sediado em Barcelona, tem ali desenvolvido e mostrado trabalho em esculturas sonoras.

A 14 de Agosto, a Cafetra - coletivo artístico e editora de música independente - apresenta Banda Fetra, com um “espectáculo-viagem” ao património autoral do grupo, que escolheu para si o elenco constituído por Éme & Moxila, Iguanas, Lourenço Crespo, Maria Reis, Miguel Abras, Putas Bêbadas, Rabu Mazda e Sallim.

Susana Santos Silva apresenta-se a 21 de Agosto. Trompetista, improvisadora e compositora sediada em Estocolmo, revelou-se nos últimos anos como uma das figuras europeias do jazz e da música contemporânea, com influências que vão da clássica à “sound-art” textural. A 28 de Agosto, será a vez de José Braima Galissá, com origem numa cultura mandinga e embaixador da música e da cultura da Guiné-Bissau em Portugal. É um virtuoso da kora, harpa africana de 22 cordas.

Em Setembro, as Noites de Verão vão passar para as Galerias Municipais - Quadrum, no Jardim dos Coruchéus. A programação na galeria de Alvalade tem início no dia 4 de Setembro, com uma sessão tripartida entre Violet, BLEID e Odete, apresentado pela editora naive. A 11 de Setembro, será a vez de Ricardo Toscano & Gabriel Ferrandini e da Co$tanza"s Post MODEM Orchestra, num encontro ao vivo da nova guarda do jazz nacional. As bandas Sereias e Sirius estarão no palco do jardim a 18 de Setembro, para um "encontro do cinético com a paisagem morta numa selvajaria de jazz-punk-pós-aquático”. A concluir, a 25 de Setembro, a editora Príncipe apresenta uma sessão com DJ Nigga Fox, os Niágara e DJ Marfox. O primeiro desenha narrativas improvisadas no momento, enquanto os Niágara concretizam teias narrativas a partir da música de dança eletrónica e Dj Marfox, especialista do Kuduro instrumental, propõe um sessão DJ de ritmos mais lânguidos para o final da temporada das Noites de Verão 2020.