Nick Cave, sozinho com o seu piano, para ver e ouvir em streaming

Em Junho, Nick Cave sentou-se ao piano e actuou para um Alexandra Palace vazio, tão acolhedor como arrebatador na sua magnitude. Um concerto forçosamente diferente do habitual, em iguais medidas um reflexo da nova realidade imposta pela pandemia e uma resposta ao regime das distâncias a que nos sujeitou. O premiado director de fotografia Robbie Ryan – conhecido, por exemplo, pelo seu trabalho n’A Favorita, filme de 2018 realizado pelo grego Yorgos Lanthimos – estava lá para documentar a experiência, e, esta quinta-feira, 23 de Julho, a intimista demonstração no histórico recinto londrino será transmitida na Internet, num evento único de visionamento colectivo com bilhetes ao preço de 18 euros.

Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace vai buscar o seu nome à canção Idiot Prayer, que Cave gravou para The Boatman’s Call, o décimo disco dos seus Bad Seeds, editado em 1997. Depois de, no início da semana passada, ter divulgado o trailer da apresentação, o músico partilhou, esta terça-feira, um pequeno teaser de um dos temas no alinhamento. Trata-se de um vídeo de pouco mais de um minuto no qual interpreta Galleon Ship, faixa de Ghosteen, o impressionante disco que lançou no ano passado.

O espectáculo – que, depois da transmissão global, não estará disponível na Internet para visualização posterior –, de resto, tanto terá músicas que remetem para os anos formativos de Cave como algumas das suas mais recentes composições, incluindo faixas raras que, refere o artista no seu site, “a maioria dos fãs estará a conhecer pela primeira vez”. Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace será transmitido em três fusos horários diferentes, sendo que a hora recomendada para Portugal Continental é 20h.