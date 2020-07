Cistermúsica recusou-se a sacrificar o ano Beethoven à covid-19

O Quarteto Tejo e o clarinetista António Saiote, que cumpre este ano meio século de carreira, inauguram esta quarta-feira à noite a 28.ª edição do Cistermúsica com um concerto no mosteiro de Alcobaça, cujo programa inclui o Quarteto de cordas em fá maior, op.59 n.º 1, de Beethoven, compositor ao qual o festival, mesmo neste contexto difícil, fez questão de prestar a devida homenagem nos 250 anos do seu nascimento.

