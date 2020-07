Eis a primeira imagem directa de dois exoplanetas à volta de uma estrela como o Sol

É a primeira imagem directa de sempre de um sistema múltiplo de planetas extra-solares, ou exoplanetas, em redor de uma estrela como o nosso Sol. O feito cabe ao Very Large Telescope (VLT), que o Observatório Europeu do Sul (ESO) tem no cimo do Monte Paranal, no deserto chileno do Atacama. “Imagens de sistemas com vários exoplanetas são extremamente raras e, até agora, os astrónomos nunca tinham observado de forma directa mais do que um planeta em órbita de uma estrela do tipo solar”, destaca em comunicado o ESO, organização europeia intergovernamental para investigação em astronomia, à qual Portugal pertence.

Continuar a ler