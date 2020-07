Acções da Amazon subiram e Jeff Bezos arrecadou 13 mil milhões de dólares num só dia

O magnata Jeff Bezos, que aos 56 anos lidera a Amazon e detém o título de homem “mais rico do mundo”, juntou mais 13 mil milhões de dólares (cerca de 11,7 mil milhões de euros) à sua fortuna esta segunda-feira. É o maior salto de riqueza registada por um só indivíduo desde que a base de dados de bilionários da Bloomberg foi criada em 2012.

Em causa está o optimismo em torno das compras online que levou a uma subida de 8% das acções da Amazon em bolsa esta segunda-feira. Ao todo, as acções da empresa — que muito tem beneficiado do facto de o isolamento social empurrar vendas online — subiram 73% desde o início do ano, e a fortuna de Bezos passou de 74 mil milhões de dólares a 189,3 mil milhões de dólares em apenas seis meses.

Em Julho de 2020, o norte-americano tem uma fortuna maior do que a avaliação de empresas como a Nike ou a McDonalds.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ex-mulher, Mackenzie Bezos, que ficou com 4% das acções da Amazon durante o divórcio, também somou mais 4,6 mil milhões de dólares esta segunda-feira, tornando-se a 13ª pessoa mais rica do mundo.

A Amazon não é a única a beneficiar do isolamento social e do aumento do tempo que as pessoas passam online. Desde o começo de 2020, a fortuna do fundador da plataforma de videochamadas e conferências Zoom mais que quadruplicou, empurrando Erin Yuan para a lista da Bloomberg das 500 pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna avaliada em 13 mil milhões de dólares. Já o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, somou 15 mil milhões de dólares (13 mil milhões de euros) à sua fortuna nos últimos seis meses, mesmo com vários anunciantes a boicotarem a rede social.

Elon Musk, que fundou a Tesla e a SpaceX, também juntou mais 47 mil milhões de dólares (41 mil milhões de euros) à sua fortuna desde o começo do ano.