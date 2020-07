Vinte e um migrantes interceptados na praia da Ilha do Farol, em Faro

Um grupo de 21 migrantes foi interceptado esta terça-feira pela Guarda Nacional Republicana (GNR) na praia da Ilha do Farol, em Faro. Em comunicado, a Unidade de Controlo Costeiro (CC) da GNR informou que as autoridades localizaram os migrantes às 19h45.

“Foram interceptados pelo Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão [da GNR] 21 migrantes na praia da Ilha do Farol numa embarcação”, disse o Comando-Geral da GNR à agência Lusa.

De acordo com o Comando-Geral desta polícia, o Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, que tomou conta da ocorrência, deverá prestar mais esclarecimentos, sem adiantar uma hora específica.

“A acção decorreu no âmbito da Operação Fronteira Marítima Reforçada, que se tem vindo a desenrolar pela UCC, a fim de detectar fluxos de imigração irregular, combater a criminalidade transfronteiriça e incrementar a actuação relacionada com as funções de Guarda Costeira”, disse em comunicado a unidade.

A Lusa contactou várias vezes o Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão durante a noite, que se limitou a dizer que não sabia quando seria possível prestar declarações.

Apesar de as autoridades remeterem para mais tarde pormenores sobre estes migrantes, nomeadamente sobre a sua nacionalidade, a CMTV e a TVI noticiaram esta noite que serão oriundos de Marrocos.

Em Junho, dois grupos de migrantes desembarcaram também no Algarve.

Uma embarcação com um grupo de sete migrantes, alegadamente de origem marroquina, desembarcou ao largo de Olhão. Uma outra embarcação, desta vez com 22 migrantes oriundos no Norte de África, foi interceptada quando as pessoas se preparavam para desembarcar na Praia de Vale do Lobo, no Algarve.

Em Janeiro, um outro grupo de 11 migrantes tinha chegado à costa algarvia, antecedido de uma embarcação com oito homens, em Dezembro de 2019.