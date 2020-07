Medicamento para a ansiedade indisponível nas farmácias até ao Inverno

O medicamento é conhecido pelo nome de Victan e distribuído pela Sanofi Produtos Farmacêuticos, única autorizada à introdução deste fármaco no mercado que anunciou nesta terça-feira a sua incapacidade de abastecer as farmácias nos próximos meses, pelo menos, até ao 4º trimestre deste ano.

O anúncio foi feito pelo Infarmed que apresenta uma alternativa a substância activa Alprazolam 1 mg (conhecido por Xanax) em formulação de libertação prolongada e disponível no mercado em Portugal.

Ao mesmo tempo, recomenda que seja “equacionada pelos profissionais de saúde a implementação de medidas não farmacológicas para controlo de ansiedade”. Só “para doentes com distúrbios de ansiedade crónica e refractária” deve a solução farmacológica ser utilizada, acrescenta a circular do Infarmed.

O Infarmed expõe os casos em que o Victan tem de ser substituído, acordo com as orientações recebidas pelo junto da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica: em especial no tratamento de ansiedade crónica e na presença de sintomas físicos de abstinência.

“De acordo com a evidência científica disponível, em alternativa ao medicamento Victan 2 mg, em especial no tratamento de sintomas de ansiedade crónica e quando exista risco de ocorrência de sintomas físicos de abstinência, pode ser considerada a substância activa Alprazolam 1 mg em formulação de libertação prolongada, que se encontra disponível no mercado português”, refere o Infarmed.

Seguir as recomendações

A entidade sob tutela da ministra da Saúde informa ainda que se encontra a desenvolver todos os esforços no sentido assegurar o abastecimento das farmácias e unidades de saúde com a maior brevidade, mas que de momento, e estando as diligências ainda a decorrer junto de outros agentes do sector, devem os profissionais de saúde seguir as recomendações divulgadas nesta terça-feira.

Como explica, medicamento Victan, substância activa Loflazepato de Etilo, é classificado como benzodiazepina com atuação ao nível do sistema nervoso central, encontrando-se indicado para a ansiedade e sintomas ansiosos.

Outras alternativas terapêuticas possíveis à substância activa Loflazepato de Etilo indicadas no Formulário Nacional do Medicamento são as seguintes: Bromazepam, Cetazolam, Clobazam, Clorazepato, Clorodiazepóxido, Cloxazolam, Diazepam, Lorazepam, Mexazolam, Midazolam, Oxazepam, Prazepam, Buspirona, acrescenta na circular divulgada.