IPMA contou 13.500 raios em noite de trovoada no Centro do país

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou 13.500 raios entre as 21h de segunda-feira e as 9h de terça-feira. A noite de trovoada começou por se fazer sentir no distrito de Beja, passando por Setúbal e Lisboa, e voltando depois ao interior para Évora e Portalegre.

No seu site, o IPMA publicou um mapa com a distribuição das mais de 13 mil descargas eléctricas. Chegaram ao solo 2600 descargas eléctrica, com algumas descargas a serem registadas nos arquipélagos.

O IPMA aponta a grande quantidade de trovões justifica-se com uma “instabilidade associada a uma depressão em altitude, centrada a sudoeste de Lisboa e em movimento lento para nordeste, deu origem a forte actividade eléctrica na zona centro e sul”.

Segundo o instituto, a noite de trovoada “foi muito visível, não só por ter ocorrido durante a noite, mas também pela ocorrência de um elevado número de descargas eléctricas intranuvem e entre nuvens”.

Também a Protecção Civil sentiu os efeitos da trovoada e, até ao início da manhã desta terça-feira, registou 76 ocorrências relacionadas com as descargas eléctricas que chegaram ao solo.

O IPMA disponibilizou ainda um vídeo onde é possível acompanhar a progressão da trovoada pelo país.