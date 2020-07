Há mais deputados a ouvir o ministro da Educação do que segurança permite

O presidente da comissão parlamentar da Educação apelou aos grupos parlamentares para reduzirem o número de presentes na audição do ministro da Educação que se está a realizar na tarde desta terça-feira.

O apelo de Firmino Marques, do PSD, surge depois de Tiago Brandão Rodrigues ter chamado a atenção para o facto de todos os participantes na reunião estarem sentados “a menos de um metro e distância e não usando máscara” quando usam da palavra.

“O que propomos para as nossas escolas é algo que não acontece no Parlamento ou em quase nenhum outro lugar da nossa sociedade”, frisou o ministro, a propósito das condições que estão a ser criadas para o regresso às escolas no próximo ano lectivo, nomeadamente no que respeita ao distanciamento física entre alunos, professores e não docentes.

O ministro começou por anunciar que serão distribuídas máscaras e outros equipamentos de protecção individual às escolas para o regresso às aulas. “O Ministério da Educação vai providenciar essas máscaras e outros equipamentos de protecção individual para que [as escolas] estejam mais bem preparadas”, assegurou Tiago Brandão Rodrigues. Isto foi aliás o que já aconteceu quando os alunos do 11.º e 12.º anos voltaram a ter aulas presenciais.