Entrega de novos manuais poderá sofrer atrasos, admite ministro

A entrega dos manuais gratuitos no próximo ano lectivo poderá sofrer atrasos na sequência do Parlamento ter aprovado que aqueles que estão na posse dos alunos não serão devolvidos.

A hipótese foi levantada de forma indirecta pelo ministro da Educação durante a audição na comissão parlamentar da Educação, que está a decorrer nesta terça-feira.

Dirigindo-se à deputada Ana Rita Bessa do CDS, de quem partiu a proposta para suspender a devolução dos manuais este ano, Tiago Brandão Rodrigues apontou que esta decisão “veio abanar o programa da gratuitidade [dos manuais] que estava baseado na reutilização” e que foi tomada “sem tempo útil” para distribuir os novos livros escolares a todos os alunos.

A suspensão a devolução dos manuais gratuitos foi uma das medidas incluídas no Orçamento Suplementar, que foi aprovado pelo Parlamento no princípio de Julho. Na proposta apresentada pelo CDS, que só teve os votos contra do PS, especifica-se que “fica suspensa a obrigatoriedade de devolução dos manuais escolares gratuitos entregues no ano lectivo de 2019-2020, a fim de serem garantidas as condições para a recuperação das aprendizagens dos alunos, a ter lugar no início do ano lectivo de 2020-2021”. A medida foi saudada por directores e pais.

Na sua passagem anterior pelo Parlamento, Tiago Brandão Rodrigues já tinha acusado o CDS de sobrecarregar o Estado com uma despesa suplementar de 150 milhões de euros, alegadamente o que custará garantir manuais novos para todos os alunos.

Na plataforma MEGA, que gera a distribuição dos manuais gratuitos, o calendário para o início da emissão de vales com vista à atribuição dos manuais é igual ao que já tinha sido determinado pelo Ministério da Educação antes da suspensão da devolução dos manuais. A partir de 3 de Agosto começarão a ser emitidos os vales destinados aos alunos dos anos de continuidade: 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º ano. E a partir de 13 de Agosto será a vez dos anos de início de ciclo: 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos.