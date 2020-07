Dezenas de passageiros recusaram fazer teste à covid-19 no aeroporto. SEF não pôde fazer nada

Dezenas de passageiros de pelo menos dois voos que aterraram no aeroporto de Lisboa, na sexta-feira e sábado passados, vindos de Moçambique e de Angola, entraram em Portugal sem realizar o teste à covid-19, apesar do diploma do conselho de ministros que estabelece que todos os nacionais e estrangeiros com residência em Portugal, provenientes destes e de outros países, têm de apresentar o resultado de um teste negativo feito na origem ou, excepcionalmente, realizarem o teste no aeroporto de Lisboa.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) não avança números exactos, mas confirma oficialmente ao PÚBLICO que esta polícia não pôde recusar a entrada a dezenas de passageiros nessa situação por serem cidadãos nacionais ou com residência legal em Portugal que vinham nesses dois voos.

O SEF garante que estes dois voos de Maputo e Luanda, em que tal aconteceu com a maioria dos passageiros, foram uma excepção. “Em todos os outros voos isso não tem acontecido”, diz fonte oficial do SEF.

Quando há recusa dos passageiros em realizar o teste, os cidadãos são identificados pelo SEF e a lista entregue à Direcção-Geral da Saúde (DGS) para que possam ser localizados e avaliada a sua situação. Questionada sobre o conhecimento que tem destas recusas, em situações em que o teste é obrigatório, a DGS não respondeu.

Apenas remeteu para o diploma já em vigor desde a semana passada, no âmbito dos sucessivos decretos e despachos aprovados no contexto da declaração da situação de alerta, contingência ou calamidade e de como esta afecta os vários sectores, incluindo o da aviação e aeroportos.

Difícil aplicação

O diploma deixa claro que “os passageiros de voos com origem em países considerados de risco epidemiológico [e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa estão aqui incluídos] têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de realização de teste laboratorial para despiste da infecção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque, sob pena de lhes ser recusada a entrada em território nacional”. A alternativa apresentada, em caso de excepção, é fazer o teste à chegada.

Embora a resolução do conselho de ministros coloque a hipótese de “ser recusada a entrada” não explica como tal será feito com quem não cumprir esta regra, já que o SEF não pode impedir os nacionais e estrangeiros com residência legal de entrarem em Portugal.

Contactado sobre esta contradição entre os diplomas aprovados pelo Governo e aquilo que pode ser aplicado na realidade, o Ministério da Administração Interna (MAI) responde que “a actuação do SEF regula-se pela Lei de Estrangeiros que não permite que cidadãos nacionais ou com residência legal em Portugal sejam barrados nas fronteiras”.

A mesma resposta é dada pelo SEF, que reforça que a situação fica acautelada com a informação transmitida às autoridades de saúde.

Horas de espera

Também existem situações inversas em que a maioria dos passageiros concorda em fazer o teste se não o fez na origem. Efectivamente, num outro voo de Luanda, que aterrou no aeroporto de Lisboa na quinta-feira com 96 passageiros, apenas três recusaram realizar o teste.

Neste caso, o problema foi outro: 70 passageiros não traziam o teste feito, aceitaram realizá-lo mas não tinham sido informados dessa obrigatoriedade pela companhia aérea.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Houve indignação. Muitas pessoas esperaram várias horas para realizar o teste, porque só estava um funcionário no laboratório instalado no aeroporto; outras tiveram que recorrer a familiares fora de Lisboa, e alguns a grande distância, para que lhes trouxessem a quantia exigida de 100 euros.

“A questão de o teste ser ou não obrigatório nem se colocou. E o resultado é enviado no dia seguinte por mail”, conta Ricardo Bordalo, um emigrante português que viajou nesse voo. Esta obrigatoriedade aplica-se a quem vem do Brasil, Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Estados Unidos.

Muitas pessoas provenientes de diferentes países juntam-se no único local onde estão a ser feitos os testes, como providenciado pela ANA Aeroportos de Portugal. E esse é outros dos problemas, diz a mesma fonte do SEF no aeroporto de Lisboa: as pessoas ficam expostas a eventuais contágios neste espaço fechado mesmo sendo o uso de máscara de carácter obrigatório.