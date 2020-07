Covid-19: mais seis mortes, todas na região de Lisboa. Segundo dia com o menor número de casos em mais de dois meses

Registam-se mais seis mortes e 127 casos de infecção (mais 0,26%) pelo novo coronavírus esta terça-feira em Portugal. É o menor número diário de novos casos desde 11 de Maio, quando se registaram 98 infecções. Dos novos casos, 101 (79,5%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Todas as mortes ocorreram na mesma região.

Há 439 pessoas internadas, menos 15 do que na segunda-feira. Nas unidades de cuidados intensivos estão 62 doentes, mais um do que no dia anterior.

Mais 222 pessoas recuperaram nas últimas 24 horas, o que eleva o total de recuperados para 33.769. Neste momento são 13.432 os casos activos, número que resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções.

Os dados foram divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), actualizado diariamente. A taxa de letalidade em Portugal é de 3,5%. Das pessoas que morreram com covid-19, 86,4% tinham mais de 70 anos.

A região com maior número de casos de infecção é Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 24.470. Surgem depois o Norte (18.372), o Centro (4367), o Algarve (792) e o Alentejo (636). Os Açores registam 159 infecções e a Madeira 102. A actualização dos dados por concelho é feita apenas semanalmente, à segunda-feira.

Portugal registou na terça-feira 135 casos de infecção e duas mortes. Desde o início da pandemia, foram identificadas 48.898 infecções no país e 1697 pessoas morreram.