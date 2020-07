Jackpot de 49 milhões de euros do Euromilhões saiu a um apostador no estrangeiro

O primeiro prémio do Euromilhões desta terça-feira, no valor de 49.564.587,00 euros, vai ser entregue a um apostador no estrangeiro, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Já o segundo prémio, de 177.754,54 euros, vai contemplar três jogadores em território europeu, assim como o terceiro prémio, no valor de 41.544,16 euros, vai ser entregue a três apostadores no estrangeiro. O quarto prémio, de 1.049,18 euros, vai contemplar 37 jogadores, três dos quais em Portugal.

A chave vencedora do concurso 058/2020 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 14 – 15 – 24 – 29 - 42 e pelas estrelas 02 e 04.

Esta informação não dispensa a consulta do site oficial dos Jogos Santa Casa.