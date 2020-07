PS e PSD querem que primeiro-ministro só vá ao Parlamento a cada dois meses

O PS propôs que os debates com o Governo passem a ser mensais com a alternância entre o primeiro-ministro e membros do executivo em plenário, o que levará a que António Costa só tenha de ir ao Parlamento uma vez a cada dois meses. O PSD concorda com a proposta por ser próxima da sua, mas BE, PCP, CDS e Iniciativa Liberal estão contra.

