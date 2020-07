PS e PSD ficaram isolados na redução dos debates com o primeiro-ministro no Parlamento

Da esquerda à direita foram duras as críticas dos deputados ao acordo entre PS e PSD para estabelecer que os debates com o primeiro-ministro passam a acontecer apenas de dois a dois meses. O fim das presenças quinzenais de António Costa no Parlamento foi o ponto mais relevante que os sociais-democratas conseguiram ver aprovado na revisão do regimento da Assembleia da República. Já a insistência do PSD em regras rígidas de tempos para as bancadas nos restantes debates e audições caiu por terra.

Continuar a ler