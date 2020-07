Presidente do CGI da RTP admite escolha de nova administração por concurso público ou até por empresa de headhunter

Apesar dos riscos, poderia ser uma solução em que “talvez haja ganho": o presidente do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP admite que estão a ser ponderados vários cenários para a escolha do próximo conselho de administração da empresa de serviço público de rádio e televisão onde se incluem o “recurso a uma empresa de headhunter [recrutamento] ou concurso público”. A actual administração liderada por Gonçalo Reis termina o seu mandato no final do ano.

​Durante uma audição regimental do CGI na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, António Feijó contou que estão a ser “objecto de ponderação” outras formas de escolha da administração além da nomeação directa mas defende que se deve fazer uma “reflexão sobre o processo de escolha” e pesar as vantagens e desvantagens até tendo em conta outros exemplos europeus.

Mas António Feijó também avisou que, antes de se chegar a essa conclusão sobre a forma de escolher a administração, se devem escolher “o mais rapidamente possível” os novos membros do CGI para substituir os três elementos, incluindo o próprio, que terminam o mandato a 11 de Setembro. “Fizemos uma démarche junto do Conselho de Opinião e do Ministério da Cultura para que pudéssemos dispor dessa alteração em tempo útil, antes de 11 de Setembro, porque gostaríamos que essa recomposição tivesse lugar o mais rapidamente possível, dentro do prazo”, descreveu, justificando precisamente com a necessidade de no último trimestre do ano se escolher uma nova equipa de gestão para a RTP e com o argumento de que os membros cessantes do órgão “não querem prejudicar a decisão”. Dos três lugares que serão substituídos, um é indigitado pelo Governo, outro pelo Conselho de Opinião da RTP e o terceiro cooptado.

Criado sob a alçada do então ministro Miguel Poiares Maduro, o CGI é composto por dois elementos indicados pelo Governo, dois escolhidos pelo Conselho de Opinião e os restantes dois cooptados pelos quatro anteriores e tem como objectivo supervisionar a RTP. Entre as suas funções, o CGI define as linhas orientadoras da RTP para o cumprimento das obrigações do serviço público, nomeando o Conselho de Administração e respectivo projecto estratégico da empresa, bem como supervisiona a sua prossecução em substituição da tutela.

António Feijó referiu que tanto o Ministério da Cultura como o Conselho de Opinião “estão completamente decididos” a que a recomposição do CGI tenha lugar dentro do prazo. Relativamente à nomeação da administração da RTP, o responsável recordou que a modalidade adoptada no passado foi de “escolha directa”.

Reiterou que é preciso fazer um reflexão sobre as modalidades de escolha, apontando que no caso do serviço público há potencial de litigância, dando o exemplo do caso da espanhola TVE, que ainda não viu investido o seu Conselho de Administração há dois anos. “A coligação no poder considera alterar a disposição legal para impedir o concurso público dado o seu potencial de litigância”, explicou, salientando que “experiências análogas podem ser interessantes” para a análise. Por sua vez, o regulador francês CSA “está exactamente no momento em que falamos a proceder às audições públicas” dos candidatos à administração da televisão pública francesa, acrescentou.

O presidente do CGI referiu também que o CGI se revê na deliberação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) que pediu ao Conselho de Administração da RTP que respondesse e explique em 180 dias qual a estrutura funcional e hierárquica na direcção de informação.

Relativamente à revisão do contrato de concessão de serviço público da RTP, o presidente do CGI referiu que o entendimento do órgão é que este “é um documento sólido, que assegura o fundamental da relação entre o Estado e a empresa”. A tutela “está neste momento a tratar dessa questão” [revisão do contrato de concessão], prosseguiu, referindo que o CGI já teve “uma interacção” com o Ministério da Cultura sobre o assunto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Já fizemos chegar uma nossa sugestão, ou sugestões, direi apenas uma: tem a ver com o contrato de concessão, tal como existe, ter traduzido serviço público naquilo que era a realidade de facto da RTP, ou seja, por exemplo, quando listou os serviços de programas que o operador público deveria ter era justamente a descrição de cada um dos canais existentes no espectro”, prosseguiu. “Entendemos, nesse caso particular, que talvez o contrato de concessão ganhasse em não ser tão” descritivo sobre a identidade dos serviços de programas [canais], “mas seria mais interessante dizer quais são os objectivos que cada serviço de programas deveria assegurar, deixando que o recorte de cada um desses serviços de programas pudesse reflectir os objectivos maiores”, acrescentou.

Acerca da auditoria pedida pela comissão parlamentar de Cultura e Comunicação à ministra da tutela sobre o processo de alienação de terrenos por parte da RTP, António Feijó disse saudar a auditoria. “Temos uma intuição sobre qual vai ser o resultado, saudamos esse pedido e aguardamos esse resultado”, afirmou. Na sua intervenção final, o presidente do Conselho Geral Independente (CGI), ainda a propósito das alienações de património, referiu que o Conselho de Administração da RTP “está muitas vezes numa situação difícil”, uma vez que a empresa “vive num clima motivado por agendas entrecruzadas”.

“Percebo quando o Conselho de Administração diz que o gasto anual na manutenção de património ocioso são 200 mil euros, em cinco anos isto é um milhão, e eu não sei até que ponto a RTP tem o luxo de assegurar património ocioso”, afirmou.